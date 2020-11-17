Стоит отметить, что на сегодня неизвестно, кто был нулевым пациентом.

Во вторник, 17 ноября, разные СМИ начали писать о том, что ровно год назад - 17 ноября 2019 года - якобы появился COVID-19. Точнее в этот день в Китае первому человеку, заразившемуся коронавирусной инфекцией нового типа, поставили соответствующий диагноз.

Стоит подчеркнуть, что на сегодня точно неизвестно кто все-таки был нулевым пациентом. И существует несколько разных версий. Поэтому эта дата является приблизительной.

О том, что первый известный случай COVID-19 был подтвержден в Китае 17 ноября, в частности, написала газета South China Morning Post, ссылаясь на данные китайского правительства.

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Согласно этим данным, первым человеком, который заразился COVID-19, был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. И с этого момента в Китае начали регистрировать все больше новых случаев инфицирования. А к 31 декабрю 2019 года количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составило уже 266.

В то же время другие китайские ученые в журнале Lancet привязывают первого диагностированного пациента к дате 1 декабря 2019 года.

А итальянские ученые на днях вообще заявили, что коронавирус в их стране распространился еще с сентября 2019 года, то есть как минимум за два месяца до его появления в Китае, как считается.

Коронавирус: важно знать каждому

Британский таблоид Daily Mail во вторник, 17 ноября, написал о 67-летнем мужчине из графства Дорсет, который считает себя "нулевым пациентом" с COVID-19 и первым британцем, заразившимся коронавирусом. Брайан Стодли был госпитализирован после семейной поездки в Рим в сентябре 2019 года.

"Врачи не могли понять, что со мной не так, и я провел несколько недель с худшим кашлем в моей жизни, застряв в постели, не в силах пошевелиться", – рассказал он.

Как известно, наиболее вероятной гипотезой происхождения СOVID-19 ВОЗ считает появление нового вируса на рынке морепродуктов и животных в Ухане в провинции Хубэй. Согласно этой гипотезе, инфекция передалась человеку от животного.

Коронавирус в мире:

По состоянию на утро 17 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 55 миллионам.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (11202109 случаев), Индия (8845127) и Бразилия (5876464).

Возглавляют печальную статистику смертности США - там зарегистрировано 247175 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (166014), на третьем – Индия (130070).

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Автор: УНИАН