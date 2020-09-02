Команда ученых пришла к выводу, что результаты их исследования подчеркивают благотворное влияние матча на психическое здоровье человека.

Матча может снизить тревожность за счет активации рецепторов дофамина и серотонина, которые связаны с тревожным поведением.

Читайте такжеУченые установили, что кофеин может замедлить набор весаК такому выводу пришли исследователи из Университета Кумамото в Японии. В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, японские ученые обнаружили доказательства преимуществ матча для психического здоровья, передает medikforum.

«Результаты исследования показывают, что матча, который использовался в качестве лекарственного средства в течение многих лет, может быть весьма полезным для человеческого организма», - сказал Юки Кураучи, один из авторов исследования.

Исследователи обнаружили, что у мышей, которые потребляли либо порошок матча, либо его экстракт, снижалось тревожное поведение. Они также обнаружили, что этанольный экстракт проявляет более сильный анксиолитический эффект. Это означает, что матча содержит два компонента, снижающих тревожность, и что нерастворимый в воде компонент оказывает более сильное анксиолитическое действие, чем водорастворимый компонент.

Команда ученых пришла к выводу, что, хотя необходимы дополнительные исследования, их результаты подчеркивают благотворное влияние матча на психическое здоровье.

Матча, что буквально означает «порошкообразный чай», относится к порошку, приготовленному из тонко измельченных листьев чайного дерева, выращенного в тени (Camellia sinensis). Матча использовался в лечебных целях с древних времен. В Японии он применяется, чтобы помочь людям расслабиться, предотвратить ожирение и лечить некоторые кожные заболевания.

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Автор: УНИАН