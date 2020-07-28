"Попал в золотой фонд Беларуси": Лукашенко заявил, что "умудрился" перенести коронавирус

Лукашенко заявил, что перенес коронавирус бессимптомно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.

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"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава Беларуси.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, – добавил Александр Лукашенко. – Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

Как сообщал УНИАН, лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно отрицал угрозу коронавируса.

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