Ежедневные ритуалы радости

Чтобы каждый день приносил радость, а ваши мысли были в порядке, придерживайся нескольких несложных ритуалов. Они наполнят твой день новым смыслом, помогут обрести здоровье и гармонию.

Психолог Робин Шарма дает 10 советов, которые будут этому способствовать.

1. Ритуал одиночества.

Бывай на едине с собой каждый день не менее 20 минут. Без телефонов, компьютеров, телевизоров. Просто посиди в тишине, сходи на прогулку или выберись на природу.

2. Ритуал физического совершенства.

Задумайся, какое тело ты бы хотела иметь лет в 70 и что ты для этого делаешь? Больше двигайся, занимай свое тело ежедневно. Это может быть что угодно: фитнесс, плаванье, бег, танцы. Получай удовольствие от физических нагрузок.

3. Ритуал здорового питания.

Сигареты, алкоголь, полуфабрикаты и фаст-фуд - все это явно не на пользу твоему организму. Уделяй внимание своему меню и правильности употребления пищи.

4. Ритуал знаний.

Читай минимум 30 минут в день. Постоянно открывай для себя новое. Не стой на месте, применяй свои знания ежедневно и стремись к новым.

5. Ритуал собственного отображения.

Не забывай анализировать каждый прошедший день, это поможет сделать следующий лучше. В конце дня вспомни все свои поступки и мысли, осознай, что сделала не так. Подумай, использовала ли ты свое время и возможности по-максимуму.

6. Ритуал раннего пробуждения.

Прсыпайся раньше, не спи до последнего. Проснувшись, подумай, как бы ты провела день, если бы он был твоим последним?

7. Ритуал музыки.

Пускай тебя сопровождает приятная музыка. Она настроит тебя на позитивный лад.

8. Ритуал произнесенного слова.

Не дупускай негативных мыслей. Старайся не ругаться, плохо о ком-то отзываться и критиковать. Позитивный настрой и добрые мысли творят чудеса.

9. Ритуал гармоничного характера.

Работай над улучшением своего характера, развивай его лучшие стороны. Не забывай мыслить позитивно.

10. Ритуал простоты.

Живи просто: концентрируйся на главном и не увязай в мелочах.

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