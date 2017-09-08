В странах, которые могут пострадать от урагана "Ирма", проживают более 10,5 миллионов детей - ЮНИСЕФ

В странах, которые могут пострадать от урагана «Ирма», проживают десять с половиной миллионов детей. Исходя из последних прогнозов относительно дальнейшей траектории стихии, скорей всего, она приведет к тяжелым последствиям на восточных островах Карибского бассейна, в Доминиканской Республике, на Гаити и Кубе. Об этом сообщают из Детского фонда ООН.

Читайте такжеООН: 40 % жертв эпидемии холеры в Йемене - детиСотрудники ЮНИСЕФ полагают, что опасностям, связанным со стихией, подвержены, в первую очередь, три миллиона детей в возрасте до 5 лет. В особо уязвимом положении находятся семьи, проживающие в прибрежных зонах.

«Ураганные ветры и проливные дожди уже обрушились на некоторые самые мелкие и наиболее уязвимые острова в восточной части Карибского бассейна, в том числе на Ангилу и Барбуду», - сказал находящийся в Барбадосе представитель ЮНИСЕФ на востоке Карибского бассейна Патрик Найт.

Он сообщил, что поступающая информация свидетельствует об огромных разрушениях в зонах бедствия.

Ураган категории 5 «Ирма», обрушившийся в среду на острова на востоке Карибского моря, уже привел к масштабным разрушениям на Ангиле, Британских Виргинских островах, островах Барбуда и Тёркс и Кайкос. По предварительным оценкам, на этих островах от урагана в той или иной мере пострадали 74 тысячи человек, в том числе 20 тысяч детей.

Согласно сообщениям местных властей, во многих пострадавших районах были полностью или частично выведены из строя линии связи. В зонах бедствия разрушены или повреждены дороги и мосты. В Барбуде разрушено 90 процентов всей инфраструктуры, в том числе задания 132-х школ.

Сотрудники ЮНИСЕФ направляют в зоны бедствия чистую питьевую воду и предметы санитарии. Сотрудники Фонда оказывают психологическую помощь пострадавшим семьям с детьми.