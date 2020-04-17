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Трамп предупредил, что эпидемия коронавируса может повториться осенью

06:40, 17 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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«Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения», - заявил Трамп.

Президент США считает, что быстрые действия могут предотвратить масштабы распространения эпидемии.

Как сообщал УНИАН, Трамп намерен подтолкнуть штаты к ослаблению карантина на фоне роста количества смертей и инфицированных коронавирусом в стране.

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