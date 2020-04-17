Трамп предупредил, что эпидемия коронавируса может повториться осенью

Дональд Трамп подчеркивает, что США должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения

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