Трамп хочет ослабить карантин в США, несмотря на рост числа смертей от COVID-19 в стране
Президент США Дональд Трамп намерен подтолкнуть штаты к ослаблению карантина на фоне роста количества смертей и инфицированных коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Reuters.
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Таким образом, американский лидер хочет реанимировать экономику после вынужденной месячной остановки вследствие ограничений из-за пандемии.
Предварительно Трамп проведет встречу с губернаторами штатов и объявит о своих намерениях.
В то же время профсоюзы раскритиковали такое решение президента, поскольку сейчас государство не может обезопасить работников от инфицирования, о чем неоднократно в СМИ напоминали сами работодатели.
Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден. Между тем, в США установлен антирекорд - за сутки коронавирус умерло 2,5 тыс. лиц. В общей сложности на территории США заболели 639 733 жителей.