В Бразилии с коронавирусом борются с помощью дрона (фоторепортаж)
18:34, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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В одном из бразильских городов с помощью дрона дезинфицируют улицы.
REUTERS
В Бразилии для борьбы с распространением коронавируса начали использовать дроны.
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В городе Порту-Алегри улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором с помощью дронов.
По состоянию на вечер 16 июня в Бразилии зарегистрировано более 29 тыс. зараженных коронавирусом. Из них 1760 - умерли, а выздоровели более 14 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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