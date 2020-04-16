В Бразилии с коронавирусом борются с помощью дрона (фоторепортаж)

В одном из бразильских городов с помощью дрона дезинфицируют улицы.

В Бразилии для борьбы с распространением коронавируса начали использовать дроны.

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В городе Порту-Алегри улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором с помощью дронов.

По состоянию на вечер 16 июня в Бразилии зарегистрировано более 29 тыс. зараженных коронавирусом. Из них 1760 - умерли, а выздоровели более 14 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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