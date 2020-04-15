Число заболевших COVID-19 во всем мире перевалило за 2 миллиона человек

При этом, более 500 тысяч человек победили болезнь.

По состоянию на 17:10 15 апреля (по Киеву) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 2 000 984.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса.

Больше всего случаев зафиксировано в США - 609 696. Второе и третье место занимают Испания (177 633) и Италия (162 488). В пятерку лидеров входят Германия (132 321) и Франция (131 362).

В то же время, на сегодня от коронавируса вылечились 501 206 человек - около четверти от общего числа зараженных. 128 071 больных погибли.

Напомним, в Украине на сегодня 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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