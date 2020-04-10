В Италии от коронавируса умерло уже более 18 тысяч человек (видео)

Количество жертв растет с каждым днем.

В Италии продолжает увеличиваться количество жертв коронавируса.

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По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 18 279 смертей, вызванных COVID - 19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По количеству заболевших Италия занимает третье место в мире. Здесь зарегистрировано более 143 тыс. случаев инфицирования.

Между тем, в Италии уже выздоровели 28 тыс. 470 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95718 человек.