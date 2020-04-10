В Италии от коронавируса умерло уже более 18 тысяч человек (видео)
16:13, 10 апреля 2020Зарубежные новости
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Количество жертв растет с каждым днем.
Иллюстрация / REUTERS
В Италии продолжает увеличиваться количество жертв коронавируса.
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По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 18 279 смертей, вызванных COVID - 19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
По количеству заболевших Италия занимает третье место в мире. Здесь зарегистрировано более 143 тыс. случаев инфицирования.
Между тем, в Италии уже выздоровели 28 тыс. 470 человек.
Пандемия коронавируса: в Италии и Испании уменьшается количество смертей и инфицированных
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95718 человек.
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