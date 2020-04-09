Половина смертей от коронавируса в США: в штате Нью-Йорк умерли более 7 тысяч человек

Всего в США зафиксировано 14 тыс. 830 летальных случаев.

В американском штате Нью-Йорк от пандемии коронавируса умерли более 7 тысяч человек.

Как сообщает CNN, об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, в среду, 8 апреля, был зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса за один день - 799 летальных случаев.

Ранее самый высокий показатель смертности за день был зарегистрирован во вторник, 7 апреля - 779 умерших, 6 апреля был зафиксирован 731 летальный случай.

На сегодняшний день в общей сложности 7 тысяч 67 человек умерли за время пандемии. Куомо сравнил эту статистику с числом жертв во время террористических атак 11 сентября 2001 года, когда погибли 2 тыс. 753 человека. В частности, от коронавируса скончались на примерно 4 тысячи человек больше.

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Также губернатор заявил, что пока не пришло время отказаться от социального дистанцирования.

По его данным, в штате госпитализированы около 18 тысяч человек.

Как свидетельствуют данные карты распространения коронавируса на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса в США зафиксировано не менее 432 тыс. 579 случаев коронавирусной инфекции.

Не менее 14 тысяч 830 человек умерли от инфекции.

По состоянию на сегодняшний день сообщается о новых 447 случаях инфицирования и 13 смертей в США.