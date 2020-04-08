Newsweek: Иммунитет к коронавирусу может не появиться, даже если переболеть COVID-19

Ученые боятся, что это может стать помехой на пути к массовой вакцинации от опасного коронавируса.

В Китае ученые пытаются проверить, рискуют ли заразиться снова пациенты, которые выздоровели от COVID-19, . Ведь они обнаружили, что у многих людей, которых выписали из больниц, формируется слишком мало антител, чтобы они могли обеспечить иммунитет.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование Университета Фудан в Шанхае. Авторы проанализировали образцы крови 175 пациентов, которых выписали из Шанхайского государственного клинического центра. Результаты показали, что почти у трети из них уровень антител был слишком низким или же их вообще не было.

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Антитела - это Y-образные белки, которые выделяются определенным типом белых кровяных телец, способные обнаруживать и нейтрализовать патогены, такие как вирусы и бактерии. Исследование, опубликованное в Medrxiv, еще не прошло профильную проверку. Это означает, что панель экспертов еще должна рассмотреть работу китайских ученых. Однако, это первое систематическое исследование появления антител у пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Авторы подчеркивают, что нужно продолжить исследование, чтобы проверить, правдали люди, которые переболели, больше других рискуют повторно заразиться.

Все пациенты, у которых взяли образцы крови, пережили слабые симптомы после заражения коронавирусом. А большинство из тех, у кого выявили низкий уровень антител, были молодыми. Исследование не охватило людей, которые попали в отделение интенсивной терапии в Китае. Потому что у них уже точно есть антитела, которые были взяты из кровяной плазмы других пациентов с иммунитетом. Такой подход в стране используют, чтобы помочь тяжело больным выздороветь от COVID-19.

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Ученые обнаружили, что примерно у трети пациентов развивается слишком малое количество антител, чтобы они могли обеспечить защиту. Хотя продолжительность болезни у них была такой же, как у тех, у кого появился иммунитет. Ученые допускают, что пациенты, у которых был кашель и повышенная температура, могли побороть коронавирус другими средствами иммунной системы, такими как Т-клетки и цитокины. Впрочем, как такое могло произойти, остается неизвестным.

Китайские ученые отмечают, что их наблюдения могут повлиять на разработку вакцин. Если реальный коронавирус не смог спровоцировать организм на образование антител против него, то его ослабленная версия в вакцинах может тоже не сработать.