В румынском роддоме зафиксировали вспышку коронавируса среди новорожденных

При этом матери детей имеют отрицательные результаты тестов.

В роддоме в городе Тимишоара на западе Румынии у 10 младенцев обнаружили коронавирус, хотя анализы, которые сдали матери детей, показали отрицательные результаты.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на издание Romania Insider, всего у 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в медучреждении.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару распорядился провести расследование. Отмечается, что ранее в этом родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Румынии достигло 4417.