"Лето станет передышкой": врач-инфекционист спрогнозировал дальнейшее "поведение" коронавируса

По его словам, пока рано говорить о том, что COVID-19 теряет свою агрессивность.

В ближайшие месяцы число инфицированных коронавирусом в мире начнет уменьшаться, но не из-за карантина, а из-за "естественной волны самой эпидемии".

Читайте такжеМожет мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человека

Такое мнение «Обозревателю» высказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, это означает, что прежде всего COVID-19 заразились наиболее чувствительные группы населения, а теперь эта тенденция начинает ослабляться.

"В ближайшие месяцы число инфицированных уменьшится, но не из-за карантина. Он влияет на растяжение периода самого заражения вирусом, а не на общее количество инфицированных. Пик пока не достигнут, но в отдельных странах действительно уменьшается количество новых случаев. Подобную картину переживают все страны где-то через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев. Это скорее естественный ход волны эпидемии, когда в основном заражаются наиболее чувствительные группы населения", – пояснил врач.

По его словам, пока рано говорить о том, что COVID-19 теряет свою агрессивность или уменьшается его заразность.

"К сожалению, порадовать пока никого не могу. Геном вируса постоянно обновляется, расшифровка происходит еженедельно. Однако лето станет этапом передышки, потому что люди не так часто собираются вместе. Чистый воздух, солнце, ветер – все это сократит распространение вируса на некоторое время", – подытожил Курпита.