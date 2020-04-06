Во Франции за сутки ускорились показатели смертности от коронавируса

В больницах и домах престарелых увеличились темпы роста показателей смертности.

Во Франции в результате коронавирусной болезни умерли почти 9 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

В частности, темпы роста показателей смертности ускорились как в больницах, так и домах престарелых после семи дней замедления.

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Как отметил министр, количество лиц, умерших в больницах от коронавирусной инфекции, за сутки возросло на 10%. В целом с момента вспышки коронавируса в больницах Франции умерли 6 тысяч 494 человека, в том числе 605 - за последние сутки.

С учетом летальных случаев COVID-19 в домах престарелых во Франции умерли вследствие коронавирусной болезни 8 тысяч 911 человек.

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество летальных случаев из-за коронавируса составляло 8 тыс. 78.

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