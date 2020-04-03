Во Франции за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей
Во Франции зафиксировано уже более 6,5 тыс. летальных случаев в результате поражения коронавирусной инфекцией.
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Об этом сообщает французское издание The Local со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.
В частности, за последние сутки в больницах скончались 588 человек, что является наивысшим показателем смертности за один день в этой стране.
Сегодня французские власти подтвердили, что количество умерших от коронавируса в больницах возросло до 5 тыс. 91 человека. В то же время, не менее 1 тыс. 416 человек умерли в домах престарелых с момента начала эпидемии.
Таким образом, в целом во Франции зафиксировано не менее 6 тыс. 507 жертв коронавируса.
Во французском правительстве заявили, что эти цифры отражают лишь частичную картину общей ситуации, учитывая тот факт, что дома престарелых, особенно на востоке страны, подверглись сильному поражению коронавирусом с момента вспышки пандемии.
За последние сутки выросло на 263 человека количество лиц, находящихся под интенсивной терапией. Теперь это число составляет 6 тыс. 662 человека.
Количество лиц, излечившихся от инфекции, возросло до 14 тыс. 8 человек.
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