Найдены новые очаги размножения коронавируса в теле человека
Коронавирус COVID-19 размножается в организме человека не только в легких. Как выяснили немецкие и британские ученые, очагом распространения инфекции являются также верхние дыхательные пути и кишечник.
Читайте такжеВ мире уже более миллиона людей заразились коронавирусом
Специалисты провели подробный анализ девяти случаев заболевания COVID-19, пишет журнал Nature.
В образцах у каждого больного содержание вируса в образцах с глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания.
Кроме того, у одного и того же больного COVID-19 в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы нового коронавируса, что указывает на их независимое друг от друга развитие.
Специалисты полагают, что присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.
Отметим, что исследование ученых пока не прошло рецензирование.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире возросло до 1 014 673 человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире