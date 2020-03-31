Китай сообщил о новых случаях коронавируса

За сутки в КНР от COVID-19 погиб один пациент.

Во вторник, 31 марта, материковый Китай сообщил о еще 48 инфицированных COVID-19.

Все новоиспеченные пациенты недавно прибыли из-за границы, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

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Кроме того, за сутки в эпицентре вспышки провинции Хубэй от осложнений новой коронавирусной инфекции погиб один человек.

Всего с начала вспышки в Китае COVID-19 заболели 81 518 человек. 3 305 из них умерли, а 76 тысяч выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщалось, Китай опустился на третье место по количеству инфицированных коронавирусом. Больше всего зараженных в настоящее время в США, где продлили карантин до 30 апреля. А тем временем в китайской провинции Хубэй, откуда по миру распространился коронавирус, возобновили авиаперелеты.

Напомним, что после двух месяцев строгого карантина Китай возвращается к нормальной жизни. В провинции Хубэй, которая была эпицентром вспышки коронавируса, власть сняла часть ограничений 25 марта.

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