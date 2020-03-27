Коронавирус в мире: от COVID-19 выздоровели более 120 тысяч человек, умерли - более 24 тысяч

В мире на COVID-19 уже заболело 532 253 человека.

От коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели - 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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Так, за сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция - 356, Иран - 157, Нидерланды - 78, Германия - 61, Великобритания - 115.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 8215 человек, в Испании - 4365, Китае - 3287, Иране - 2234, Франция - 1696 и 1295 случаев в США.

Не считая Китай, лидером по количеству лиц, выздоровели, является Иран - 10457 человек. За ним следует Италия (10361), Испания (7015), Германия (5673) и Франция (4948).

В США за все время насчитали 85 840 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 26 марта в Украине обнаружили 196 случаев заболевания COVID-19, 5 человек умерли.

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