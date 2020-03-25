Во Франции от коронавируса за сутки умерло рекордное для страны количество людей

В настоящее время во Франции зарегистрировано 22 тыс. 300 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Во Франции от начала вспышки коронавируса умерли 1 тыс. 100 человек.

За минувшие сутки количество умерших от коронавируса выросло на 240 человек. Это рекордное количество с начала эпидемии в стране, сообщает телеканал France 24.

Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 25 марта

Таким образом Франция стала пятой страной, где количество смертельных случаев превысило тысячу человек после Италии, Китая, Испании и Ирана.

В настоящее время во Франции зарегистрировано 22 тыс. 300 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

За последние 24 часа это число выросло на 2 тыс. 444 человек. При этом, в стране госпитализированы 10 тыс. 176 человек, в том числе 2 тыс. 516 людей, которые находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 марта, в Украине уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: