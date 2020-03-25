США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ

Вирусом COVID-19 заразились уже более 42 000 человек в Соединенных Штатах.

Соединенные Штаты имеют потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за "очень большого ускорения" инфекции на территории страны.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

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Вирусом COVID-19 заразились уже более 42 000 человек в Соединенных Штатах.

За последние 24 часа 85 процентов новых случаев во всем мире были из Европы и США, заявила журналистам во вторник, 24 марта, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис. Из них 40 процентов были из США.

На вопрос, могут ли Соединенные Штаты стать новым эпицентром, она сказала: «Сейчас мы наблюдаем очень большое ускорение относительно случаев в США, поэтому у них есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это так, но они имеют такой потенциал».

"... У них (Соединенных Штатов Америки – ред.) очень большая вспышка и вспышка, интенсивность которой растет", – добавила Харрис.

Сейчас Италия является наиболее пострадавшей от нового коронавируса страной с наибольшим количеством погибших, хотя смертность там в последнее время начала замедляться.

На вопрос о потенциальном переломном моменте в Италии, Харрис сказала: "Там есть проблеск надежды. В последние два дня мы наблюдали все меньше новых случаев и смертей в Италии". При этом она добавила, что пока «очень-очень рано» говорить о переломном моменте.