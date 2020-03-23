В Европарламенте зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
22:09, 23 марта 2020Зарубежные новости
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Погибший работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.
Иллюстрация / REUTERS
В Европейском парламенте зафиксирован первый случай смерти сотрудника от коронавируса.
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Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает глава генерального директората Европейского парламента по персоналу Кристиан Кнудсен, передает Politico.
"С большим сожалением сообщаем вам о первой смерти нашего коллеги из Европарламента от COVID-19", - написал в письме для сотрудников Кристиан Кнудсен, генеральный директор Европарламента по кадровым вопросам.
Он отметил, что погибший работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.
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