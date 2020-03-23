В Германии запретили собираться группами более двух человек из-за коронавируса - СМИ

С целью ограничить дальнейшее распространение коронавируса правительство ФРГ и руководство всех федеральных земель согласовали дальнейшие жесткие ограничения общественной жизни, которые являются правилами, а не рекомендациями.

В Германии запретили собираться группами более двух человек из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, федеральное правительство Германии совместно с руководством 16 федеральных земель страны приняли жесткие ограничения общественной жизни с целью приостановить дальнейшее распространение коронавируса Sars-CoV-2 в стране.

Соответствующее решение было принято сегодня во время телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министрами всех федеральных земель.

Власти Германии ожидают, что жители страны сведут к абсолютному минимуму социальные контакты. Так, согласно принятым ограничениям, в частности, запрещается собираться в общественных местах более двух человек. Исключения предусмотрены лишь для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.

Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5 м, а лучше два метра.

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Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.

В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы осуществить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.

Кроме того, Меркель сообщила, что во время совещания с руководителями федеральных земель было согласовано закрытие ряда учреждений, которые представляют прежде всего сферу услуг. Речь идет о косметических салонах, парикмахерских, тату-салонах и тому подобное. Так же будут закрытыми для обслуживания клиентов на месте кафе, рестораны, закусочные и другие заведения питания. Впрочем, еду и напитки можно будет покупать на вынос или с возможностью доставки.

Меркель подчеркнула, что эти меры будут продолжаться минимум две недели.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет сообщил, что эти ограничения могут продолжаться даже до окончания Пасхальных каникул, то есть до 20 апреля.

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Кроме того, Лашет подчеркнул, что даже за малейшие нарушения этих запретов предусматриваются штрафы в сумме до 25 тысяч евро. "Речь идет о жизни и смерти", - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, Меркель отправляется на домашний карантин, потому на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. Общее число зараженных в ФРГ, согласно официальным данным, составляет 18,6 тыс. От последствий коронавируса умерли 55 человек.

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