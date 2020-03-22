Меркель уходит на домашний карантин

Во время карантина она продолжит выполнять служебные обязанности.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня была помещена на карантин, который будет проходить дома.

Как сообщает DW, об этом объявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он рассказал, что решение было принято после того, как выяснилось, что врач, делавший канцлеру ФРГ 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус.

Теперь Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, "потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата", пояснил Зайберт. Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

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Непосредственно перед сообщением официального представителя правительства Меркель выступила на пресс-конференции, рассказав о достигнутом с главами федеральных земель соглашении о дополнительных мерах по сдерживанию распространения коронавируса в Германии. О позитивном результате тестирования врача, делавшего ей прививку, канцлер узнала уже после общения с прессой, отметил Зайберт.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ застали Ангелу Меркель за покупками в супермаркете Берлина.

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