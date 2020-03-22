В Польше скончался седьмой больной с коронавирусом

43-летний мужчина скончался в больнице города Радом. Больной находился в тяжелом состоянии.

В Польше умер уже седьмой больной, зараженный коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на TVN24, 43-летний мужчина скончался в больнице города Радом. Больной находился в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения Польши также подтвердило 16 новых случаев заражения за последние сутки. Таким образом, число зараженных в Польше увеличилось до 563.

С 20 марта в Польше объявлена угроза эпидемии. Было решено продолжить закрытие всех учебных заведений и колледжей к Пасхе.

По состоянию на 22 марта общее количество инфицированных новым коронавирусов в мире составляет 303 816 человек.

Первую строчку по количеству больных продолжает занимать Китай. Там официально выявлено более 81 тысячи зараженных, однако это количество почти не растет последние недели. В то же время активно растет количество инфицированных в Италии - оно уже достигло почти 55 тысяч.