В Испании число умерших от коронавируса превысило тысячу человек
14:03, 20 марта 2020Зарубежные новости
383 0
Инфицированных коронавирусной инфекцией в Испании 19 тысяч 980 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В Испании число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило тысячу человек.
Читайте такжеОколо 80 украинцев "застряли" на заблокированном острове в Испании (видео)
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя Центра по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона.
В Испании за последние сутки число умерших от коронавируса резко выросло до 1 тыс. 2 человек. За прошедшие сутки количество смертей составило 767.
Число зарегистрированных лиц, инфицированных коронавирусом, достигло 19 тыс. 980 человек.
Как сообщал УНИАН, правительство Испании распорядился на время закрыть все гостиницы страны из-за продолжающегося распространения коронавирус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter