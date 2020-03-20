В Испании число умерших от коронавируса превысило тысячу человек

Инфицированных коронавирусной инфекцией в Испании 19 тысяч 980 человек.

В Испании число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило тысячу человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя Центра по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона.

В Испании за последние сутки число умерших от коронавируса резко выросло до 1 тыс. 2 человек. За прошедшие сутки количество смертей составило 767.

Число зарегистрированных лиц, инфицированных коронавирусом, достигло 19 тыс. 980 человек.

Как сообщал УНИАН, правительство Испании распорядился на время закрыть все гостиницы страны из-за продолжающегося распространения коронавирус.