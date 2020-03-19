В Алматы из-за коронавируса "изолировали" три жилых дома

В Казахстане с 16 марта объявлено чрезвычайное положение.

В Алматы 19 марта закрыли на "внутренний карантин" три многоквартирных дома, расположенных рядом в старом центре города.

Как сообщает "Радио Свобода", местные власти накануне вечером заявили, что в жилом комплексе был изолирован зараженный коронавирусом и дезинфицирован предполагаемый очаг. Решение оцепить жилой комплекс власти обосновали риском распространения инфекции среди местных жителей. Предполагается, что жители "закрытых" домов должны будут не покидать территорию в течение 15 дней.

Также сообщается, что как минимум на одном из блокпостов на въезде в город ввели карантин - там наблюдаются автомобильные очереди. На въездах в карантинную зону выставлены военная техника и заграждения на дороге. По словам очевидцев, людей в город пропускают при наличии справок с места работы или прописки. Очереди образовались и в направлении выезда из города.

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По официальным данным, ежедневно въезжают в Алматы и выезжают из него около 250 тысяч автотранспортных средств.

Аналогичные посты выставлены и на въездах в столицу Казахстана - Нурсултан, куда с 19 марта также ограничен доступ. На время карантина, как ожидается, торгово-развлекательные центры, непродовольственные торговые рынки, торговые дома должны приостановить работу. Пункты общественного питания и рестораны, по заявлениям властей, могут работать только на вынос.

Как сообщал УНИАН, Казахстан ввел карантин в Нур-Султане и Алматы: города разделили на сектора и ограничили передвижение. С 16 марта в стране действует чрезвычайное положение.