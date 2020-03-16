Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 169 тысяч, умерли 6513 человек

При этом более 77 тысяч человек выздоровели от COVID-19.

В мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Читайте такжеРаботает в 10 раз быстрее: в США создавшего новый тест на коронавирус

Жертвами коронавируса стали уже 6 513 человек. При этом 77 257 человек выздоровели.

В Китае количество инфицированных возросло до 81 020 человек, умерших – 6 513. Из европейских стран самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии, там зафиксировано 24 747 больных и 1 809 умерших.

В Иране в настоящее время COVID-19 инфицировано 13 938 человек, умерли 724. В Южной Корее зафиксировано 8 236 зараженных и 75 смертей. В Испании заразились 7 844 человека, умерли 292.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками. За пределами КНР случаи заражения были обнаружены в 120 странах.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один человек умер. В стране объявлен общенациональный карантин.