Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак

Вода натощак оказалась очень полезной для здоровья.

Специалисты рассказали о полезных свойствах воды, выпитой натощак.

Теплая вода помогает избавиться от изжоги, вывести из организма токсины и ускорить обмен веществ, сообщает Focus.

"Если вы пьете воду натощак вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку", – рассказали медики.

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Также питье воды на голодный желудок стимулирует кровообращение, улучшает кожу, способствует росту волос и помогает бороться с ранним старением. Известно, что недостаток жидкости приводит к сухости кожи, из-за чего морщины появляются раньше времени.

Врачи подчеркнули, что важно выпивать достаточное количество воды в течение всего дня, однако натощак она оказывает на организм максимальный эффект.

Итак, эффект от выпитой воды натощак:

выведение из организма токсинов;

рост мышечных клеток;

повышение интенсивности обмена веществ;

стимуляция кровообращения;

рост волос;

снижение риска появления камней в почках;

укрепление иммунитета.

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