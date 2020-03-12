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Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак

12:14, 12 марта 2020
Зарубежные новости
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Выпитая натощак вода оказывает на организм максимальный эффект/ pixabay.com

Теплая вода помогает избавиться от изжоги, вывести из организма токсины и ускорить обмен веществ, сообщает Focus.

"Если вы пьете воду натощак вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку", – рассказали медики.

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Также питье воды на голодный желудок стимулирует кровообращение, улучшает кожу, способствует росту волос и помогает бороться с ранним старением. Известно, что недостаток жидкости приводит к сухости кожи, из-за чего морщины появляются раньше времени.

Врачи подчеркнули, что важно выпивать достаточное количество воды в течение всего дня, однако натощак она оказывает на организм максимальный эффект.

Итак, эффект от выпитой воды натощак:

  • выведение из организма токсинов;
  • рост мышечных клеток;
  • повышение интенсивности обмена веществ;
  • стимуляция кровообращения;
  • рост волос;
  • снижение риска появления камней в почках;
  • укрепление иммунитета.

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