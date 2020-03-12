Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак
Специалисты рассказали о полезных свойствах воды, выпитой натощак.
Теплая вода помогает избавиться от изжоги, вывести из организма токсины и ускорить обмен веществ, сообщает Focus.
"Если вы пьете воду натощак вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку", – рассказали медики.
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Также питье воды на голодный желудок стимулирует кровообращение, улучшает кожу, способствует росту волос и помогает бороться с ранним старением. Известно, что недостаток жидкости приводит к сухости кожи, из-за чего морщины появляются раньше времени.
Врачи подчеркнули, что важно выпивать достаточное количество воды в течение всего дня, однако натощак она оказывает на организм максимальный эффект.
Итак, эффект от выпитой воды натощак:
- выведение из организма токсинов;
- рост мышечных клеток;
- повышение интенсивности обмена веществ;
- стимуляция кровообращения;
- рост волос;
- снижение риска появления камней в почках;
- укрепление иммунитета.
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