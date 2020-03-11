Штрафы или тюрьма: в Молдове хотят ввести наказание за панику из-за коронавируса

Молдавские правоохранители будут следить, чтобы из-за паники не начали расти цены на продукты и медтовары.

В Молдове намерены наказывать граждан, которые провоцируют панику из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил президент республики Игорь Додон, пишет NewsMaker.

По его словам, соответствующий законопроект сегодня должно принять правительство Молдовы. Додон рассказал, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы экономические агенты не воспользовались паникой среди граждан и не повысили цены на продукты и медицинские товары, на которые сейчас высокий спрос.

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"В связи со вчерашней паникой в магазинах хочу подчеркнуть, что для этого нет никаких предпосылок. Нет риска дефицита продуктов", - заверил он.

Что касается наказания за панику, то, как отметил президент Молдовы, это будут штрафы, но, возможно, и тюремное заключение.

"Некоторые политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды. Но в министерстве здравоохранения уже напомнили, когда в 2008 году у нас была чрезвычайная ситуация из-за распространения свинки, тогда заболело более 31 тыс. человек, никто не умер, власти справились. И потом, когда у нас более 39 тыс. человек заразились гриппом A1H1, тогда тоже система здравоохранения справилась с угрозой", - заявил он.

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В настоящее время в Молдове есть 300 тестов на коронавирус, в ближейшее время доставят еще тысячу.

Как сообщал УНИАН, ранее Молдова решила не пускать иностранцев, прилетающих из стран с коронавирусом.