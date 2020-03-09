Молдова решила не пускать иностранцев, прилетающих из стран с коронавирусом

Пускать в страну оттуда будут лишь граждан Молдовы.

Молдова с завтрашнего дня, 10 марта, вводит запрет на въезд иностранцев, прилетающих в страну самолетом.

Премьер-министр республики Ион Кику рассказал, что на борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, в которых есть случаи заражения коронавирусом, будут пускать лишь граждан Молдовы, пишет NewsMaker.

"С завтрашнего дня мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт лишь граждан Молдовы. Мы не можем полностью запретить полеты из этих страны. Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии", - сказал премьер Молдовы.

По его словам, Молдова не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько будет длиться этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не разрешится быстро", - отметил Кику.

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Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что полное прекращение полетов в Италию преждевременно, поскольку в стране подтвержден лишь один случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.

"Например, Румыния ограничила полеты в страны, где отмечены вспышки вируса. Мы обсудили этот вопрос и предлагаем пока запретить транзит через Молдову гражданам других стран, которые приехали из зон, где отмечены вспышки коронавируса. Если Румыния запретит полеты из Италии, более миллиона румын, которые работают в Италии, будут ездить в Румынию через Молдову. Мы станем дополнительной зоной риска и транзита. Поэтому до полного запрета полетов в Кишинев из Италии или других стран мы рассматриваем возможность разрешить въезжать в страну лишь гражданам Молдовы, которые хотят вернуться домой", - сказал Додон.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером стало известно о двух жертвах коронавируса в Германии.