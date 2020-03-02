ВОЗ: еще есть возможность недопущения глобальной эпидемии коронавируса

Все страны должны приложить максимум усилий - в таком случае есть возможность остановить этот вирус, убежден генеральный директор ВОЗ.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) убеждены, что еще есть возможность не допустить глобальной эпидемии коронавируса.

Об этом сегодня заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время пресс-конференции в Женеве, передает Deutsche Welle.

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По его словам, "окно возможностей" по противодействию дальнейшему распространению заболевания еще открыто, особенно на фоне того, что до сих пор в более чем 130 странах не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Кроме того, директор ВОЗ отметил, что в течение последних суток на территории континентального Китая, где впервые был обнаружен коронавирус, было подтверждено в девять раз меньше случаев, чем за пределами КНР.

Здесь уже много дней подряд наблюдается постоянное сокращение числа новых выявленных случаев этого опасного заболевания. Однако, несмотря на это, больше всего зафиксированных случаев заболевания приходится именно на Китай.

Что касается подтвержденных случаев за пределами КНР, то 81 процент таких приходится на четыре страны - Южную Корею, Италию, Иран и Японию. Именно ситуация с распространением вируса в этих странах больше всего беспокоит ВОЗ, признал глава организации.

Он считает, что только принятие решительных мер в борьбе с дальнейшим распространением вируса позволит его преодолеть. По мнению главы ВОЗ, все страны должны приложить максимум усилий для этого. В таком случае есть возможность остановить этот вирус, убежден он.

В доказательство своих аргументов Тедрос Адханом Гебреесус привел тот факт, что распространение коронавируса удается остановить значительно легче, чем гриппа.