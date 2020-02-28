В Германии зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

В Гамбурге заболел сотрудник клиники, который недавно вернулся из Италии.

Новый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксован в Германии - в Гамбурге заболел сотрудник клиники, который недавно вернулся из Италии.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

«В ночь на пятницу, 28 февраля, был подтвержден первый случай инфицирования COVID-19 в городе Гамбург. Инфицированным оказался сотрудник одной из местных клиник. Как стало известно, этот человек живет в земле Шлезвиг-Гольштейн и только недавно вернулся с севера Италии, где провел отпуск», - говорится в сообщении местного ведомства по охране здоровья.

По данным медиков, его состояние стабильное, он находится в изоляции.

Всего в ФРГ зафиксировано уже 27 случаев заражения коронавирусом. Из-за распространения вируса власти призвали граждан с незначительными заболеваниями избегать визитов к врачам, чтобы разгрузить медработников и не усложнять прием инфицированных коронавирусом пациентов.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.