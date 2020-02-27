В Польше прокомментировали информацию о первом случае коронавируса в стране

Официально диагноз не подтвержден.

В Министерстве здравоохранения Польши прокомментировали информацию об инфицировании жительницы Лодзя коронавирусом COVID-19.

Там говорят, что официально диагноз не подтвержден. Об этом сообщает Bialystok.

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"У нас нет подтвержденного случая коронавируса в Польше, хотя неизбежно, что этот случай обязательно будет. С этим трансграничным перемещением и эпидемией в Италии мы можем сказать, что мы ждем этого случая. Мы не ждем пассивно", – сказал заместитель главы Минздрава Польши Славомир Гадомский.

Ранее СМИ сообщили, что в польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая. Вирус якобы обнаружили у 25-летней девушки, которая провела месяц в Таиланде.

По информации СМИ, тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.