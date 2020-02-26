В Южной Америке зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Инфицирование выявили у 61-летнего гражданина Бразилии.

В Южной Америке зарегистрирован первый случай заражения смертельным коронавирусом COVID-19 из Китая.

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Об этом сообщает издание O Globo.

Инфицирование выявили у 61-летнего гражданина Бразилии, который приехал из Италии. Согласно информации Министерства здравоохранения, у жителя Сан-Пауло есть легкие признаки заболевания.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни коронавирус активно распространяется в Южной Корее и Италии.