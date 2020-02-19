Число жертв китайского коронавируса превысило 2 тысячи человек

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117.

Жертвами коронавируса COVID-19 в мире стали более 2 тысяч человек, а число зараженных составляет уже 75 тысяч человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC), передает НВ со ссылкой на CNN.

По данным на вторник, 18 февраля, в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из которых - в провинции Хубэй.

По последним данным, общее число смертей в материковом Китае достигло 2 004, а число погибших в мире - 2 009. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117, большинство - в материковом Китае.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.