Канада эвакуирует своих граждан с помещенного на карантин лайнера Diamond Princess

В Канаду заберут только тех граждан, у которых нет коронавируса.

Канада эвакуирует своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Йокогама из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.

Читайте такжеЧисло смертей от коронавируса в Китае снижается третий день подряд

Отмечается, что к судну вылетит специальный борт, перед посадкой в ​​который пассажиры судна должны будут пройти необходимые проверки. Тех, у кого медики обнаружат симптомы коронавируса, не пустят на борт.

После эвакуации пассажиров отправят на 14-дневный карантин.

В то же время в министерстве не указали, когда и сколько канадцев эвакуируют.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3700 тыс. человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся и 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.