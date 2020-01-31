Коронавирус добрался до Италии: выявлено два случая заражения
В Италии зафиксировали два случая заражения новым коронавирусом.
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Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, добавив, что страна прекращает авиасообщение с Китаем, передает Радио Свобода.
По данным агентства ANSA, заболевания обнаружили у туристов, которые неделю назад прибыли из Китая в Милан. Их состояние ухудшилось во время посещения Рима. Туристов госпитализировали.
Отмечается, что оба больных родом из города Ухань, который является эпицентром вспышки эпидемии.
Как сообщал УНИАН, всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.