Коронавирус добрался до Италии: выявлено два случая заражения

Оба заболевших родом из города Ухань, их госпитализировали.

В Италии зафиксировали два случая заражения новым коронавирусом.

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Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, добавив, что страна прекращает авиасообщение с Китаем, передает Радио Свобода.

По данным агентства ANSA, заболевания обнаружили у туристов, которые неделю назад прибыли из Китая в Милан. Их состояние ухудшилось во время посещения Рима. Туристов госпитализировали.

Отмечается, что оба больных родом из города Ухань, который является эпицентром вспышки эпидемии.

Как сообщал УНИАН, всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.