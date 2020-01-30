От коронавируса в Китае умерли уже 170 человек

Количество зарегистрированных случаев заболевания приближается к 8 000.

Количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

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Отмечается, что 38 человек скончались за минувшие сутки. Все жертвы коронавируса являются жителями Китая.

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 7 771. В целом по всему миру этим вирусом инфицированы 7 894 человека.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии.

В связи со стремительным распространением китайского коронавирус в мире Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание.