Коронавирус в Китае: стало известно о первой смерти в Пекине

Жертвой заболевания стал 50-летний мужчина.

Число жертв смертельного коронавируса в Китае снова выросло.

Как сообщает Reuters, сегодня стало известно о первой смерти в столице страны - Пекине. Об этом проинформировало Государственное телевидение Китая CCTV.

Согласно предоставленной информации, умер 50-летний мужчина, который ранее был в эпицентре вспышки вируса - Ухане. Смертельный вирус он подхватил 22 января.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Сегодня Камбоджа стала 14-й страной, где обнаружили коронавирус. Ранее его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме.