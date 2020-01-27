Смертельный коронавирус из Китая подтвердили в Камбодже

Заболел 60-летний китаец, недавно вернувшийся из Уханя.

Смертельный коронавирус из Китая добрался до еще одной страны. В понедельник о первом подтвержденном случае смертельного заболевания сообщила Камбоджа.

Как передает Kyodo News, по словам министра здравоохранения Камбоджи, вирус был обнаружен у 60-летнего китайца, приехавшего в прошлый четверг из китайского Уханя.

При этом у трех членов семьи, сопровождавших его, вирус не подтвердили.

Таким образом, Камбоджа стала 14-й страной, где обнаружили коронавирус. Ранее его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.