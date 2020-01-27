В Ухане из-за дефицита масок в аптеках люди приходят за ними на фабрику (видео)

Количество заболевших в Китае уже превысило 2,8 тысячи человек.

В связи со вспышкой опасного вируса в китайском городе Ухань наблюдается дефицит медицинских масок в аптеках. Из-за него люди приходят за необходимым средством защиты от инфекции прямо на фабрику.

Читайте такжеВ США зафиксировали третий случай заражения уханьским коронавирусомОб этом сообщает ТАСС в Twitter.

Отмечается, что согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тысячи человек, погиб 81 житель.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Из-за дефицита масок в Ухане, люди приходят отовариваться прямо на фабрику. Согласно последним данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. pic.twitter.com/VJ533I42pC — ТАСС (@tass_agency) January 27, 2020

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.