В сети появилось жуткое видео транспортировки больного новым коронавирусом в Китае

На кадрах можно видеть, как медики в защитных костюмах выгружают из «скорой» каталку с больным.

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы запечатлен процесс транспортировки больного новым коронавирусом в Китае.

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На кадрах можно видеть, как медики в защитных костюмах выгружают из «скорой» каталку с больным. Пациент на каталке изолирован от окружающей среды пластиковым колпаком. Отметим, что подлинность видео пока ничем не подтверждена.

Напомним, в Китае зафиксировали смерть четвертого больного от нового коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в стране. Вирус может вызывать пневмонию, жар и сложности с дыханием.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения решила созвать заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса в Китае.

Решение принято после информации о том, что вирусом заражены почти 200 человек в различных городах Китая, а также за его пределами. Заседание комитета должно пройти в среду, 22 января, в Женеве.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.