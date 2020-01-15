Ученые выяснили, как сахар влияет на мозг

Сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства.

Ученые доказали, что сахар действует на мозг как наркотик, вызывая привыкание.

Датские ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и пришли к выводу, что сахар действительно влияет на их мозг, который очень похож на мозг человека, пишет Scientific Reports.

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В течение 12 дней семь свиней получали по два литра сахарной воды в день. Ученые с помощью процедуры МРТ сравнили картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после завершения эксперимента.

"После всего лишь 12 дней приема сахара мы наблюдали серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема", - говорят исследователи

Другими словами, исследователи обнаружили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства.

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