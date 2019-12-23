Названы симптомы рака в области головы и шеи

Сигналом о наличии заболевания могут быть образования белого или красного цвета на слизистой полости рта или языка.

Врач Лилия Яковлева рассказала о симптомах возможного развития рака в области головы и шеи.

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В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, передает "Говорит Москва".

Сигналом о наличии заболевания могут быть образования белого или красного цвета на слизистой полости рта или языка, дискомфорт при глотании, а также беспричинное шатание зубов.

Кроме того, обратить внимание следует на рост и перемену цвета пигментных пятен, а также на внезапное возникновение отита, заложенности носа и боли в голове у человека без хронических заболеваний.

Ранее врач Виктория Савицкая назвала продукты, которые легко могут привести к раку.