В Сербии мужчине без яичек пересадили одно от его брата-близнеца

Операция продлилась шесть часов и стала третьей такой процедурой в истории.

В Сербии мужчине без яичек сделали пересадку одного от его брата-близнеца.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на The New York Times.

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36-летний мужчина родился без яичек. Ему пришлось почти всю жизнь делать уколы тестостерона, кроме того, он был лишен возможности иметь детей. Операция продлилась шесть часов и стала третьей такой процедурой - первые были проведены 40 лет назад, тоже с близнецами. Использование яичка близнеца позволяет избежать приема подавляющих иммунитет препаратов, так как донор и пациент генетически идентичны друг другу.

По словам врачей, на фертильность (способность иметь детей) донора операция не повлияет. А вот пациент возможность стать отцом так и не получил - хирургам не удалось реконструировать семявыводящие протоки. Но инъекции тестостерона ему больше не понадобятся. Если мужчина захочет завести детей, врачи готовы провести еще одну операцию. Также он может сдать сперму для искусственного оплодотворения с помощью пункции или использовать сперму брата

Врожденное отсутствие яичек - редкая патология, но технология их пересадки может найти широкое применение - она актуальна для пострадавших при несчастных случаях, онкобольных, трансгендеров. Однако это поднимает вопросы, связанные с этичностью трансплантаций, не направленных на спасение жизни человека, а также возможность рождения детей, которые генетически будут от другого человека.