Эксперты объяснили любовь женщин к откровенным нарядам

По мнению специалистов, выбор женщинами откровенной одежды характерен для стран с высоким имущественным расслоением и связан с желанием повысить свой социальный статус.

Ученые из Мельбурнского университета провели эксперимент с участием 300 людей из 38 стран. Каждый участник претендовал на принадлежность к одному из воображаемых обществ, созданных в соответствии с реальными экономическими моделями.

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Добровольцев попросили указать степень беспокойства своим социальным статусом в сообществе, а затем выбрать одежду, передает Naked Science.

При этом предоставляли разные варианты — от консервативных нарядов до откровенных.

Анализ показал, что выбор более откровенной одежды характерен для женщин из экономически неравных сообществ и вызван беспокойством относительно своего социально-экономического положения.

Таким образом, психологи считают, что имущественное расслоение толкает женщин к использованию своей привлекательности в качестве инструмента для достижения целей.

Ранее американские ученые назвали простой способ снизить уровень стресса.