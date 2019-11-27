Эксперты объяснили любовь женщин к откровенным нарядам
Ученые из Мельбурнского университета провели эксперимент с участием 300 людей из 38 стран. Каждый участник претендовал на принадлежность к одному из воображаемых обществ, созданных в соответствии с реальными экономическими моделями.
Читайте такжеЖенщины стареют хуже мужчин - ученые
Добровольцев попросили указать степень беспокойства своим социальным статусом в сообществе, а затем выбрать одежду, передает Naked Science.
При этом предоставляли разные варианты — от консервативных нарядов до откровенных.
Анализ показал, что выбор более откровенной одежды характерен для женщин из экономически неравных сообществ и вызван беспокойством относительно своего социально-экономического положения.
Таким образом, психологи считают, что имущественное расслоение толкает женщин к использованию своей привлекательности в качестве инструмента для достижения целей.
Ранее американские ученые назвали простой способ снизить уровень стресса.