Диетолог рассказала о худших продуктах на завтрак

В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара.

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак.

Так, неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья, передает 7news.

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"В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго", - объяснила Барелл. Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые таким образом привыкают есть сладкое по утрам.

По словам специалиста, для завтрака не подходит и пита. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови.

В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара. К ним следует добавлять греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод.

Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл подчеркнула, что в последнем содержится немало жира, поэтому его будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала полезные и вредные продукты для завтрака.