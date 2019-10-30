Психологи объяснили, как избежать ночных кошмаров и детских психотравм во время Хеллоуина (видео)

Психологи говорят, что родители рядом - это лучшее лечение страхов и травм.

Сейчас никого не удивляет костюм зомби для младенца, скелет или Дракула в 4 года, мертвые девушки в крови и шрамах в четвертом классе.

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В разгар хеллоуинских переодеваний в вампиров, ведьм и зомби психологи предупреждают родителей - все может закончиться ночными ужасами, энурезом или психотравмой, которую придется идти лечить к специалисту, и советуют особенно поберечь дошкольников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Психологи предупредили, что если ваш ребенок в такой компании хотя бы немного боится, лучше на такие праздники (как Хэллоуин, - Ред.) его не водить. Также эксперты советуют родителям объяснять детям, что это - своеобразный маскарад, а детям с несформированной психикой лучше вообще не показывать хеллоуинские развлечения.