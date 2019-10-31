Как развитые страны борются с курением

Для достижения положительных результатов в сокращении эпидемии, государству стоит принять во внимание политику уменьшения вреда и направить усилия на информирование врачей о свойствах продуктов сниженного риска и их применения для отказа от курения.

Курение – одна из глобальных проблем человечества. В мире курит более 1 миллиарда человек и 8 миллионов из них умирает ежегодно. По статистике ВОЗ, 80% курильщиков живет в странах с низким уровнем дохода. Но когда-то эта проблема касалась и развитых стран – почему зависимость от никотина перестала быть для них проблемой, разбираемся ниже.

В начале борьбы с курением использовался метод «ограничений и запугивания», направленный на то, чтобы курение стало не привлекательным и малодоступным. Со временем стало понятно, что такой подход не работает. Люди привыкают к картинкам на пачках, страшилки врачей не оказывают должного влияния, а медикаментозные методы никотинзаместительной – малоэффективны. Чтобы исправить ситуацию, была переосмыслена парадигма никотиновой зависимости – основной причины курения. Было определено, что для отказа от привычки курильщик должен продолжать получать никотин, при этом исключив влияние ядовитого сигаретного дыма – основной причины заболеваний. В результате распространение получили альтернативные продукты сниженного риска – электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака). Для того, чтобы сделать их доступными, рядом стран был выработан комплексный подход. За несколько лет это позволило сократить количество курильщиков сигарет и улучшить уровень общественного здоровья.

К примеру, эксперты из Новой Зеландии совместно с государством разработали план Smokefree Aotearoa 2025 с целью приблизить уровень курильщиков к нулю до 2025 года. План содержит ряд мер: сокращение мест продаж сигарет, повышение возрастного порога для покупки, увеличение акцизного налога на сигареты и запрет табачных изделий, имеющих вкусовые добавки. Не менее важным является обязательство для продавцов к переходу с продажи сигарет на продукты сниженного риска. Данные меры основаны на подходе пропорционального регулирования (proportionate regulation): наиболее вредные продукты делаются наименее доступными, и наоборот.

В странах ЭС для борьбы с курением используется подход уменьшения вреда (harm reduction). Он заключается в снижении рисков для здоровья, связанных с вредными привычками. В контексте курения обеспечиваются такие условия, при которых электронные альтернативы становятся доступными пользователям, и врачи рекомендуют их в тех случаях, когда самостоятельный отказ от привычки невозможен, а другие методы не дали результатов.

Так, в Норвегии, с момента введения альтернатив, уровень курения среди молодых женщин упал до 1%, а общая доля курильщиков сократилась на 40%. Исландия с 2014 по 2017 год сократила уровень курящих с 14% на 9%. А по другую сторону планеты Япония снизила продажи сигарет на 27% за 2 года – опять же, после введения электронных продуктов.

Великобритания стала страной, которая добилась наиболее значительных показателей. Власти страны приняли политику уменьшения вреда на государственном уровне, разработав на ее основе комплексную стратегию. За несколько лет это позволило снизить уровень курильщиков до 14,7% среди взрослого населения. Такого показателя удалось добиться благодаря рекомендациям врачей пациентам к переходу на электронные системы и доступности таких продуктов. Сегодня более 6 млн бывших курильщиков используют их для отказа от зависимости, а в некоторых больницах страны даже открыты специализированные магазины.

В Украине в начале 2019 года 24,2% взрослых граждан курили ежедневно. Для достижения положительных результатов в сокращении эпидемии, государству стоит принять во внимание политику уменьшения вреда и направить усилия на информирование врачей о свойствах продуктов сниженного риска и их применения для отказа от курения. А каждому из нас стоит понимать, что, если вы не курите, не начинайте, если курите – бросайте, а если не готовы бросать – снижайте риски при помощи альтернатив.